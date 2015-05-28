إصابة عامل ببتر قدميه بعدما صدمه قطار خلال عبوره شريط سكة حديد بالمنوفية

أصيب عامل بقرية فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ببتر فى القدمين، وذلك إثر اصطدام جرار قطار بها حال عبوره شريط السكة الحديد، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز منوف يفيد إصابة عاطف مصطفى عبد الرازق 30 عاما عامل ومقيم بقرية فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ببتر فى القدمين، وذلك إثر اصطدام جرار قطار بها حال عبوره شريط السكة الحديد، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.