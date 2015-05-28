إصابة عامل ببتر قدميه بعدما صدمه قطار خلال عبوره شريط سكة حديد بالمنوفية

أصيب عامل بقرية فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ببتر فى القدمين، وذلك إثر اصطدام جرار قطار بها حال عبوره شريط السكة الحديد، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز منوف يفيد إصابة عاطف مصطفى عبد الرازق 30 عاما عامل ومقيم بقرية فيشا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية ببتر فى القدمين، وذلك إثر اصطدام جرار قطار بها حال عبوره شريط السكة الحديد، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.