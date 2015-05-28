تجديد حبس 3 قيادات إخوانية بالسويس بتهمة التحريض على العنف

قررت نيابة السويس صباح اليوم الخميس، تجديد حبس 3 قيادات إخوانية، تم ضبطهم منذ أسبوعين وبحوزتهم منشورات تحرض على العنف، بعد الحكم على محمد مرسى الرئيس الأسبق والقيادات الإخوانية بالقضايا المتهمين فيها الخاصة بالتخابر والهروب من السجون عام 2011 .

كانت المعلومات والتحريات الأمنية قد كشفت عن نشاط المتهمين، وقيامهم فى الفترة الماضية بترويج الأفكار المتطرفة والتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

>وقام المتهمون بطباعة منشورات تحريضية بعد إحالة أوراق محمد مرسى وقيادات الجماعة لفضيلة المفتى، فى قضية الهروب الكبير، وتضمنت المنشورات التحريض على العنف والتخريب بالمنشآت العامة والخاصة، مع بث روح العدائية ضد قوات الجيش والشرطة فى السويس .

وتم إعداد كمين للمتهمين من قبل ضباط الأمن الوطنى وإلقاء القبض عليهم وهم "أحمد.م.ع" موظف بشركة غزل ونسيج، وأسامة .م . ع. م، موظف بميناء العين السخنة، وحسن .م .ع .أ، موظف بمحطة كهرباء الحرارية بالسويس، وهما من قيادات الصف الثانى بالجماعة الإإرهابية، ويعملون بشكل مستتر، وينشطون من حين لآخر .

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