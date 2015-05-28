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الأمن يحبط محاولة صينى تهريب 100 ألف دولار بمطار القاهرة

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الأمن يحبط محاولة صينى تهريب 100 ألف دولار بمطار القاهرة الأمن يحبط محاولة صينى تهريب 100 ألف دولار بمطار القاهرة
تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، بقيادة العميد أيمن عبد الفتاح مدير إدارة التأمين اليوم الخميس، من إحباط محاولة راكب صينى الجنسية لتهريب 100ألف دولار أمريكى بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبى التى تسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأوضح مصدر أمنى، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة خطوط للطيران رقم 958 المتجهة إلى جوانزو، اشتبه الأمين المعين على جهاز كشف الحقائب فى راكب صينى الجنسية يبلغ من العمر 43 عاما، وبتفتيش حقائبه أمام المقدم معتز يوسف من إدارة تأمين الركاب بالمطار تبين إخفاؤه 100ألف دولار أمريكى داخل حقائبه وبين طيات ملابسه فى عدد من الأكياس البلاستيكية سوداء اللون .

وتم إخطار اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، والذى أمر بتحرير محضر بالواقعة، وتم عرض الراكب والمضبوطات على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365

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