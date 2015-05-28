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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنوفية

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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنوفية مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنوفية
لقى شخصان مصرعهما بعزبة التفتيش التابعة لقرية طليا بمحافظة المنوفية وأصيب 6 آخرون فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العقيد إيهاب زهنى مأمور مركز أشمون يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بعزبة التفتيش بقرية طليا بالمنوفية ووقوع متوفين ومصابين.

على الفور تم الانتقال إلى مكان المشاجرة، وتبين نشوبها لخلافات ومشادات كلامية بين عدد من النساء، الأمر الذى تطور إلى استخدام الأسلحة النارية التى أدت إلى مصرع "طارق س ع" 25 عاما ومقيم بعزبة التفتيش، "ربيع ع ب" 35 عاما ومقيم بالاخصاص التابعة لمحافظة الجيزة، كما أصيب 6 آخرون بإصابات بالغة تم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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