محافظ القليوبية : لن نتراجع عن إزالة كافة الأبراج المخالفة ولن يتم توصيل المرافق نهائيا

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه لا تراجع ولاتهاون عن إزالة كافة الأبراج والمباني المخالفه بالمحافظة ،مشددا على أنه لاطريق ولا سبيل لتوصيل المرافق لتلك الأبراج أو المباني المخالفة أو المباني العشوائية المبنية بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني أو على أملاك الدولة وحرم نهر النيل ، مضيفا انه سيبذل قصارى جهده في متابعة إرسال حملات الإزالة بكافة مدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات الجيش مشيرا الي انه لا يوجد أنصاف حلول فى إزالة الأبراج المخالفة .

كما وجه انذارا شديد اللهجة لكل المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسرعة إزالة مخالفاتهم بأنفسهم قبل ان تداهمها حملات الإزالة حيث أنه لا تهاون في عودة هيبة الدولة وأنه ليس هناك مجال لترك أي تعديات وسيتم الإزالة الفورية من خلال الحملات وتغريم المتعدين،

مشددًا على تفعيل الدور الرقابي للوحدات المحلية القروية والجمعيات الزراعية، وإحالة كل من يقصر في هذا الدور إلى النيابة العامة، ومن تعاون وتساهل في التعدي على الأراضي الزراعية.