ارتفاع ضحايا «درجات الحرارة» في الهند لـ 1371 شخصًا

ارتفعت حصيلة قتلى الموجة الحارة التي ضربت الهند مؤخراً إلى 1371 شخصًا، حيث وصلت درجة الحرارة في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية، اليوم الخميس، أن معظم الضحايا سقطوا في الولايات الجنوبية “تيلانجانا” و”أندرا براديش”، مشيرة إلى سقوط عدد من الضحايا أيضًا في ولايتي “أوريسا” و”غرب البنغال”.

و دعت السلطات الهندية المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل منتصف اليوم، لتجنب حرارة الطقس المرتفعة وعدم الإصابة بضربات الشمس كما نصحتهم بشرب المياه بكميات كبيرة.

وتخشى السلطات الهندية من احتمالية تعرض عدد من الولايات إلى الجفاف بسبب هذه الموجة الحارة، وذلك قبل بدء موسم الأمطار بحلول نهاية شهرمايو الجار.