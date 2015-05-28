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ضبط نصاب دُولي بتهمة إختلاس 1.7 مليون ريال سعودي بالعين السخنة

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ضبط نصاب دُولي بتهمة إختلاس 1.7 مليون ريال سعودي بالعين السخنة ضبط نصاب دُولي بتهمة إختلاس 1.7 مليون ريال سعودي بالعين السخنة

ألقت شرطة السياحة في السويس، صباح اليوم الخميس، القبض على نصابٍ مطلوب من شرطة الإنتربول، بتهمة اختلاس 1.7 مليون ريال سعودي خلال عمله بإحدى الشركات .

كان اللواء مصطفى سلامة مدير إدارة شرطة السياحة والأثار، قد أمر بتشديد إجراءت فحص بيانات المترددين على القرى السياحية والمنتجعات بالعين السخنة مع بداية موسم الصيف، لضبط الهاربين من الأحكام الجنائية والنصابين والمسجلين، وكذلك العناصر الخارجة عن القانون.

وأثناء الفحص اشتبه العقيد حسام فوزي رئيس مباحث السياحة في السويس، في أحد نزلاء فندق خمس نجوم بالعين السخنة، وبمطابقة بياناته بالنشرة الحمراء للمطلوبين وإجراء التحريات الأمنية عن المشتبه به، تبين للعقيد رحمي حسان مفتش مباحث السياحة، أن المتهم ” مصطفي . أ .أ ” 31 سنة، صاحب توكيل ملابس وأدوات رياضية، متهم بالنصب على إحدى الشركات السعودية، قد إختلس  مليون و700 ألف ريال سعودي، وصدؤ بحقه قرار بضبطه من الإنتربول الدولية.

وتمكن الرائد مجدي خاطر رئيس مباحث السياحة بالعين السخنة، من اعداد كمين للمتهم قبل هروبة من الفندق، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة تهميدا لتسليمة لشرطة الانتربول.

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أونا

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