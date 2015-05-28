اعتقال «محمد وهدان» عضو مكتب إرشاد الجماعة

اعتقلت قوات الأمن، صباح اليوم الخميس، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان “محمد وهدان”، في مدينة السادس من أكتوبر، وفقاً لما أعلنته “سكاي نيوز”.

ويعمل “وهدان” أستاذاً بكلية الزراعة في جامعة قناة السويس، كما أنه مسؤول التربية بجماعة الإخوان المحظورة.

وصدرت في فبراير 2015 قرارات بحل 169 جمعية أهلية على مستوى 9 محافظات، تابعة لجماعة الإخوان.

وأكدت جماعة الإخوان اعتقال “وهدان” حيث كتب علي خفاجي عضو جماعة الإخوان ، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” كتب فيها ”عاجل: اعتقال محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين”