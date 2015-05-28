لحواء.. أطعمة تحميكِ من سرطان الرحم.. أبرزها البطاطس والسمك

كشفت دراسة كندية منذ أسبوعين أن حمية البحر المتوسط تساهم فى الحد من خطر الإصابة بضعف الذاكرة وأمراض القلب والاكتئاب، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية الشهيرة "NEUROLOGY".>وكشفت دراسة طبية جديدة أشرف عليها باحثون من إيطاليا وسويسرا، وشملت 5000 سيدة إيطالية أن اتباع حمية البحر المتوسط يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الرحم.

وتقتضى حمية البحر المتوسط تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والسمك والبطاطس وزيت الزيتون مع تجنب اللحوم والألبان ومنجاتها والمشروبات الكحولية.

وقام الباحثون بتقسيم أكلات حمية البحر المتوسط إلى تسعة أنواع، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين قاموا بتناول 7 إلى 9 أنواع من الأطعمة انخفضت فرص إصابتهم بسرطان الرحم بنسبة 57%، وأضاف الباحثون أن النسبة انخفضت إلى 34% حال تناول 6 أطعمة فقط.

وأضاف التقرير أن الابتعاد عن التدخين والتمتع بوزن صحى وممارسة الرياضة وتجنب تناول الخمور يساهم أيضا فى الحد من فرص الإصابة بالأورام.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "British Journal of Cancer"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى السابع والعشرين من شهر مايو الجارى.

حمية البحر المتوسط تحميك من ضعف الذاكرة وأمراض القلب والاكتئاب

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