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قريبا.. لقاح جديد يجعل ضغط الدم شيئا من الماضى

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قريبا.. لقاح جديد يجعل ضغط الدم شيئا من الماضى قريبا.. لقاح جديد يجعل ضغط الدم شيئا من الماضى
نجح فريق من العلماء الأمريكيين فى تطوير لقاح جديد لخفض ضغط الدم المرتفع لمدة تصل لستة أشهر، لتتحول المخاوف من زيادته وأثاره الجانبية شيئا من الماضى.

ووفقا للدراسة، التى أجرتها جمعية القلب الأمريكية على مجموعة من فئران التجارب، يوفر اللقاح الجديد فى نهاية المطاف بديلا جديدا لعلاج ضغط الدم المرتفع بين مرضاه، الذين بحاجة إلى تناول عقاقير مخفضة له بصورة يومية.

وقال الدكتور هيرونورى ناكاجامى أستاذ أمراض النساء بجامعة اليابان، "إن إمكانات لقاح لضغط الدم المرتفع يمكن أن تكون فعالة جدا فى التحكم فى ضغط الدم المرتفع، خاصة فى الحالات التى لا تستجيب للعلاج وتعانى من مشكلات رئيسية فى إدارته".

وقد صمم الباحثون اللقاح من الحمض النووى، الذى يستهدف هرمون "أنجيوتنسين - 2 "، وهو الهرمون المسئول عن ضغط الدم المرتفع عن طريق التسبب فى انقباض الأوعية الدموية، وهذا التضييق يمكن أن يزيد من فرص إصابة الإنسان بضغط الدم ويجر القلب للعمل بمعدلات إضافية.

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مصر 365