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"الوفد": اتجاه لتجديد الثقة بـ"الحكومة الموازية" بالحزب مع تغييرات طفيفة

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"الوفد": اتجاه لتجديد الثقة بـ"الحكومة الموازية" بالحزب مع تغييرات طفيفة "الوفد": اتجاه لتجديد الثقة بـ"الحكومة الموازية" بالحزب مع تغييرات طفيفة
قال المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، إن هناك اتجاهًا داخل الحزب لتجديد الثقة بالحكومة الموازية بالحزب، والتى استقالت عقب انتخابات الهيئة العليا، مع تغييرات طفيفة جدًا، مشيرًا إلى أن الموازية، كما هو موجود فى كل النظم الديمقراطية فى العالم، تكون جاهزة بالأحزاب لأن تتولى مقاليد الأمور فى أى وقت، موضحًا: "كل وزير يتابع الأمور الخاصة بوزارته، مثل الصحة والتعليم وغيرهما".

وأضاف "أبو شقة"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، فيما يتعلق باستمرار أزمة حزب الوفد، حتى بعد تعيين الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب الـ7 الموقوفين والمُحالين للتحقيق ضمن أعضاء الهيئة العليا: "مش هرد على هذا الأمر، نحن فى وقت نحتاج فيه وحدة الصف داخل الحزب، لأننا بصدد انتخابات برلمانية تحتاج تضافر كل الجهود".

وكانت حكومة الوفد الموازية برئاسة حسام علام، أعلنت الثلاثاء الماضى عن تقديم استقالتها لرئيس الحزب الدكتور السيد البدوى، من أجل إتاحة الفرصة أمامه لإعادة تشكيلها مرة أخرى، وقال حسام عصمت علام رئيس الحكومة الوفدية، فى بيان له، إن استقالة الحكومة عرف ديمقراطى يتم بشكل مستمر عقب انتخابات الهيئة العليا للحزب، لإتاحة الفرصة أمام رئيس الوفد والهيئة العليا لتشكيلها مرة أخرى، ومن المفترض اختيار أخرى خلال أيام.


>- حزب الوفد يُشكل حكومة موازية جديدة خلال أيام..الخولى:الخبرة شرط اختيار الوزراء.. وأبرز تحدياتها دراسة مشروع الموازنة العامة للدولة وإعداد دراسات وإرسالها للدولة حول مختلف القضايا مساهمةً فى حل المشاكل

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