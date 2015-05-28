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واتساب اليوم السابع.. حريق فى عقار بباب الشعرية.. و"الإطفاء" تحاول إخماده

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، صورا لحريق شب بإحدى العمارات السكنية أول شارع البنهاوى التابع لحى باب الشعرية، مؤكدا أن سيارات الإطفاء تقوم الآن بمحاولة لإطفاء الحريق.

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اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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