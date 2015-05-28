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السيسى يلتقى وزير الدفاع الأمريكى الأسبق ويبحث مع مميش افتتاح القناة

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السيسى يلتقى وزير الدفاع الأمريكى الأسبق ويبحث مع مميش افتتاح القناة السيسى يلتقى وزير الدفاع الأمريكى الأسبق ويبحث مع مميش افتتاح القناة
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكى الأسبق ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق، حيث من المقرر أن يتناول اللقاء، تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع بالمنطقة.

كما يجتمع الرئيس السيسى مع الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وذلك فى إطار التحضير لافتتاح قناة السويس الجديدة، فى السادس من أغسطس المقبل.


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