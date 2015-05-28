مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق «حملة الأمل» ويبرم اتفاقية لإيصال المساعدات داخل اليمن

انطلقت أمس, قافلة مركز الملك سلمان تحت عنوان "حملة الأمل", لتعلن بذلك بدء أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من موقعه الرسمي الذي أعلن تأسيسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بشمال الرياض.

وعبر المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عن سعادته بانطلاق القافلة, وقال في تصريح صحفي: أمس تنطلق هذه الحملة المباركة "حملة الأمل" للأشقاء باليمن من طريق الملك سلمان ومن أرض المبنى المستقبلي للمركز", مبيناً أن الحملة تشمل أكثر من 36 شاحنة حمولتها تتجاوز 350 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية التي تم توفيرها بالتنسيق مع الحكومة الشرعية ومؤسسات المجتمع المدني باليمن, وبتنسيق تام مع برنامج الغذاء العالمي, مشيراً إلى أن المركز وقع اتفاقية لإيصال المساعدات إلى مستحقيها داخل اليمن.

وقدم الدكتور الربيعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعمه المستمر للمركز بما يخدم العملية الإغاثية والإنسانية في العالم, مثمناً الأدوار الإيجابية والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهما الله-.

إلى ذلك، امن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع، خلال الثلاثة أيام الماضية عودة 2787 من أبناء اليمن الشقيق العالقين في جمهوريتي مصر والهند إلى بلادهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز رأفت الصباغ، أن عملية إعادة الأشقاء اليمنيين العالقين في جمهوريتي مصر والهند تمت عبر مطار بيشة بواسطة طيران الخطوط الجوية اليمنية ووصلوا إلى مطاري صنعاء وسيئون في الجمهورية اليمنية، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن مهام المركز الإنسانية ليصل بذلك العدد الإجمالي للذين تم إجلاؤهم إلى الآن /4505/ أشخاص.