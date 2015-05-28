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أمير الرياض يكرم مواطناً تعاون مع رجال الأمن

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أمير الرياض يكرم مواطناً تعاون مع رجال الأمن أمير الرياض يكرم مواطناً تعاون مع رجال الأمن
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محافظ السليل يسلم مكافأة سمو أمير الرياض لأحد المواطنين

السليل - سعيد المرقاش

    استقبل محافظ السليل مساعد بن عبدالله الماضي وبحضور مدر شرطة السليل المكلف العقيد شافي بن عبدالعزيز المورقي بمكتبه بالمحافظة المواطن محمد بنيان محمد الدوسري. وقدم له مكافأة مالية من سمو أمير الرياض صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز نظير تعاونه وقيامه بمتابعة جناة قاموا بالسلب تحت تهديد السلاح ومن ثم إبلاغ الدوريات الامنية. مما كان له الدور المؤثر في القبض عليهم في وقت قياسي، وقد عبر محافظ السليل عن شكره وتقديره للمواطن بنيان الدوسري نظير إحساسه وشعوره بالمسؤولية غير المستغربة التي هي سمات كل مواطن عاش على ثرى هذا الوطن الغالي. كما عبر المواطن الدوسري عن مشاعره وحبه لخدمة هذا الوطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي يولي المواطن كل اهتمام وتقدير، مؤكداً انه يجب أن يكون المواطن هو رجل الأمن الأول.

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