هذا ما قاله رامي صبري عن عمرو دياب وما قالته نيكول سابا عن سلمان خان

"لكل منا جمهوره، و"ستايل" أغانيه المختلف عن الآخر، والتي تناسبه. وهو صوت جميل ورائع، ولديه مجموعة أغان جميلة". و"هي حبيبتي وجميلة الجميلات، كما أنها رائعة على المسرح، ويحبها جمهور غفير". هذا ما قالته نيكول سابا عن رامي صبري وما قاله رامي عن نيكول في حوار جمعت خلاله "سيدتي" كلاً منهما حيث التقتهما في احتفالية خاصة من نوعها تقام كل عام بمناسبة «سوق السفر العربي»، في فندق «أتلانتس النخلة» بدبي.

نيكول: أنتظر تقييمي والخطأ ممنوع

كيف وجدت استقبال الحضور لك الليلة؟

مثلما شاهدت، الحمد لله، كان هناك العديد من مختلف الجنسيات، وكانت الحفلة جميلة وتجاوب الحضور أكثر من رائع، وصراحة أنا أنسى نفسي عندما أكون على المسرح، خاصة حينما أرى الناس سعيدين ومتفاعلين معي ويرقصون، أشعر أنني في مملكتي، فمهمة المطرب على المسرح أن يسعد الجمهور.

ماذا تقولين عن حفل يجمع بينك وبين رامي صبري؟

سعيدة جداً طبعاً، فلكل منا جمهوره، ولديه «ستايل» أغانيه المختلفة عن الآخر، والتي تناسبه، ورامي صوت جميل ورائع ولديه مجموعة أغان جميلة.

قدمت عدة إعلانات تجمع بينك وبين سلمان خان، كيف كانت الأصداء، وماذا تقولين لسلمان خان؟

الدعاية التي في دبي جداً رائعة والأصداء جميلة، وفي رأيي هذه الحملة الدعائية أحلى من التي سبقتها، لأن الألوان هذه المرة ذهبية وترمز إلى الملكية، أما سلمان فأقول له أنت فنان محترف، ولديه العديد من المعجبين والمعجبات، كما أنه يتحلى بصفة التواضع، وسعدت جداً بالعمل معه، وأننا اجتمعنا سوياً خلال تلك الحملة الدعائية. وصراحة، رغم الجذور المختلفة بيننا كوني لبنانية وهو هندي، إلا أنه كانت بيننا كيمياء على الشاشة أحبها الناس وشعروا بها.

لاحظت أنك من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث تقومين بنشر العديد من الصور وأنت داخل اللوكيشن من كواليس التصوير؟

لأن الفنان يكون مرهقاً من التصوير لفترات طويلة، فألتقط تلك الصور بين المشاهد للتسلية، ولكي يمر الوقت، كما أنني أحب أن أشارك جمهوري كل لحظات التصوير، ليعرفوا ماذا أفعل.

أنتقم وأبكي وأضحك في آن واحد

صرحت أن تجسيد دور شهرزاد كان صعباً جداً، إلى أي حد كان صعباً وكيف؟

دعيني أقول لك إنه من أكثر الأدوار التي أخذت مني طاقة كبيرة، لأنه صعب جداً، والناس ينتظرون هذا العمل، ومن المؤكد أنهم ينتظرونه ليقيّموني، لذا الخطأ ممنوع فيه، بالإضافة إلى أنني أديت دور شخصية جسدت من قبل عدة مرات في أكثر من عمل، مع اختلاف التقنيات والزمن، فنحن الآن نعالج «ألف ليلة وليلة» بشكل معاصر، يناسب زمننا الحالي، والخط الدرامي فيه مختلف عما عرفناه من قبل، ويحتاج إلى تركيز عال، لذلك أنا تعبت فيه جداً، وإن شاء الله أجد نتيجة ترضيني، لأنه ليس «هيناً» من حيث الشكل الخارجي للشخصية والأداء فالشخصية مركبة تحب وتنتقم، تبكي وتضحك، ففيها مزيج من الشخصيات.

غنيت اليوم لسعاد حسني وصباح وفيروز، لماذا في كل حفلاتك تغنين لهنّ؟

طبعاً، هؤلاء جذوري، وأنا كبرت وجميعنا كبرنا على هذه الأغاني، وبهذا نكون نخاطب الجيل الجديد بذات الأرشيف القديم، بتقديمه ببساطة وأسلوب معاصر، فيجب علينا أن نتذكر دائماً جذورنا والأغاني التي تربينا عليها منذ طفولتنا، وسعاد وفيروز وصباح عمالقة في الفن.

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أشعلت الجمهور الليلة ولاحظت زيادة حماسك على المسرح معهم؟

أولاً، أشكرك على وجودك اليوم، صراحة تعدد الجنسيات المتواجدة في الحفل الليلة أسعدني وسعيد جداً بتفاعلهم معي، وبردود أفعالهم الرائعة، لذا أردت أن أسعدهم أكثر فزاد حماسهم وحماسي على المسرح وكانت ليلة رائعة.

التقيت مع نيكول خلف الكواليس ودار المزاح بينكما، ماذا تقول لها كونها تشاركك الحفل الليلة؟

نيكول حبيبتي وجميلة الجميلات، كما أنها رائعة على المسرح ويحبها جمهور غفير من كافة أنحاء العالم العربي.

نبارك لك ألبومك الجديد الذي تحضر له هذه الفترة إلى أين وصل؟

حالياً، أصور غلاف الألبوم، وقريباً سيطرح في الأسواق، حيث لم يتبق للانتهاء منه سوى أربع أغان، فقد تعاونت مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين في هذا الألبوم، ولأول مرة أتعامل مع طارق مدكور، كما تعاونت مرة أخرى مع صديقي طارق توكل في عملين مختلفين من كلمات تامر حسين، ومع توما، فالألبوم بشكل عام مختلف تماماً عن الألبوم الماضي، وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور.

من من الفنانين أو الفنانات الذين تتمنى العمل معهم، وتسمع أصواتهم بلحن من ألحانك؟

أنا لحنت لشيرين، وأصالة، وفضل شاكر، ولنفسي، وأتمنى أن ألحن لأي أحد يغني على مستوى عال ولديه طموح في العمل على أشياء جديدة ومختلفة.

حتى لو كان من الشباب الجدد؟

نعم، طبعاً أكيد.

ولنفترض أن عمرو دياب طلب منك لحناً هل ستوافق، أم ماذا ستكون ردة فعلك؟

أكيد سأوافق، عمرو دياب فنان محترم وهو نجم عربي كبير، يشرفنا داخل وخارج مصر، وأتمنى أن أعمل معه من المؤكد.

هل لحنت لفنانة أو فنان لحناً وندمت أنك لم تحتفظ به لنفسك؟

لا أبداً، لم أفكر يوماً بهذه الطريقة، فكل فنان وله أسلوبه وطريقته، لذا أقدم له حسب ما يليق به وبأسلوبه، وفي النهاية هي أرزاق، ومليون في المئة لم أندم على أي لحن منحته لأي فنان، والحمد لله خلال مشواري الفني كله لم أتصل بأي فنان أو فنانة لأعرض عليه لحناً، هم من يكلمونني لتحضير ألحان لهم، فقد كلمني منذ يومين الفنان المغربي سعد لمجرد، وهو صديقي وطلب مني أن نعمل سوياً، وأكيد هذا شيء يشرفني، فهو فنان مجتهد ويسعى وراء كل ما هو جديد، ويتعب على نفسه، كما عندما حدثتني أصالة ونوال الزغبي وطلبتا مني لحناً لم أتردد. المقصد أنني لم أسع وراء تقديم لحن لأي فنان، بينما عندما يقصدني أصدقائي الفنانون لن أخذلهم.

هناك العديد من المغنين اتجهوا إلى التمثيل، والبعض إلى تقديم البرامج كنوع من زيادة الدخل، ماذا عن رامي صبري؟

صراحة، تلقيت عدة عروض، منها مسلسلات ومنها أفلام، خلال الشهرين الماضيين، وقبل أن آتي اليوم إلى الحفل كلمتني مي عز الدين عن مسلسلها الجديد. بصراحة، أنا أرى أنه لم يأت الأوان للخوض في التمثيل بعد، ولست أدري ما السبب!.. لكنني أشعر أنني غير قادر، على الأقل حالياً، للإقبال على هذه الخطوة، ولكن حينما أشعر أنني مستعد لها، من المؤكد لن أتردد أبداً.

لديك العديد من المعجبات، هل زوجتك تغار عليك أم أنها متفهمة أنك نجم ولك معجبات؟

هي متفهمة هذا الأمر جداً، «ومكبرة دماغها» في هذه القضية تماماً، فهي تعلم أنه عملي، وأن أكثر جمهور لأي فنان من الفتيات، كما أنها تعلم أنني مستقيم وأحبها جداً، وأركز في عملي فقط.

ماذا تحب أن تقول لجمهورك عبر «سيدتي»؟

أولاً، أود أن أشكركم لتواجدكم الليلة معنا، هذا شرف لي، وأنا من متابعي «سيدتي» وأعلم أنكم مجلة عريقة وصادقة، وأقول لجمهوري تابعوا أخباري عبر «سيدتي».

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