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"واتس آب اليوم السابع": حادث تصادم مروع بطريق "الزعفرانة - العين السخنة"

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"واتس آب اليوم السابع": حادث تصادم مروع بطريق "الزعفرانة - العين السخنة" "واتس آب اليوم السابع": حادث تصادم مروع بطريق "الزعفرانة - العين السخنة"
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، ويدعى أشرف صبرى، رسالة تفيد وقوع حادث مروع بطريق العين السخنة الزعفرانة قبيل كمين الزعفرانة بنحو 10 كيلو مترات، نتيجة تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى، مؤكدا وجود حالات وفاة ومصابين جراء الحادث.

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