تحذير لحواء.. كتر القعدة والولادة المتكررة والتدخين من أسباب هشاشة العظام

هشاشة العظام من الأمراض التى تعانى منها الكثير من السيدات، وذلك لاتباعهن بعض العادات الخاطئة التى لها تأثير سلبى على عظام المرأة، خاصة فى سن اليأس، ومنها إهمال الكالسيوم وعدم التعرض للشمس.

وحول هذا يقول الدكتور عمرو عباسى، استشارى أمراض النساء والتوليد، إن 25% من السيدات مصابات بمرض هشاشة العظام بعد سن اليأس، ويرجع ذلك لاتباعهن بعض العادات الخاطئة كالتدخين بكثرة وعدم ممارسة الرياضة والإفراط فى تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالكالسيوم، لافتا إلى أن عدم التعرض لأشعة الشمس وعدم ممارسة الرياضة من العوامل المؤدية للإصابة بهشاشة العظام.

ويتابع أنه من العادات الخاطئة المسببة للإصابة بهشاشة العظام الإنجاب المتكرر دون تحديد فترة مناسبة بين طفل وآخر، الجلوس لفترات طويلة فى المنزل وتجنب التعرض للشمس وعدم القيام بأى مجهود، وإهمال تناول الأطعمة والفيتامينات التى تحتوى على الكالسيوم الذى يحافظ على صحة العظام.

ويستكمل حديثة قائلا: "يجب على المرأة فوق سن الأربعين أن تجرى بعض الفحوصات كتحليل الهشاشة والكالسيوم وفيتامين د وكثافة العظام، لأن الوقاية خير من العلاج.