لو هتخرجى فى الحر ابعدى عن الحجاب البوليستر لتجنب التهابات الجلد

مع ارتفاع درجة الحرارة، الذى تشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، لا يجب ارتداء بعض أنواع من الإيشاربات كالبوستير، وذلك لتأثيرها السلبى على الشعر والجلد لأنها تسبب زيادة التعرق.

وحول هذا توضح منى رزق، خبيرة التجميل، أنه من الضرورى عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، الاعتماد على الأقمشة القطنية والمسامية ليتنفس الشعر ولا يخزن العرق الذى يضر الشعر وفروة الرأس، مما يكون البكتيريا المسببة للقشرة العادية والدهنية التى تتسبب فى سقوط الشعر.

كما توصى خبيرة التجميل بضرورة ارتداء الألوان الفاتحة وعدم اللجوء لاستخدام أكثر من إيشارب واستبداله بواحد طويل بشكل المستطيل، وعدم ربط الإيشارب بشكل مغلق ومحاولة ربطه بشكل واسع لسهولة التهوية، وعدم استخدام البندانا لأنها تحجب الهواء عن الشعر، ويتم استخدام قطعة من القطن ويجب غسلها بشكل يومى.

وتؤكد منى رزق ضرورة الابتعاد عن الإيشارب البوليستر، لأنه يزيد من إفراز العرق فى الشعر، ويسبب سخونة الرأس، مما يزيد من تلف الشعر وسقوطه بكثرة وظهور بعض الأمراض كالطفح الجلدى أو التهابات بفروة الرأس.