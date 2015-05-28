أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو هتخرجى فى الحر ابعدى عن الحجاب البوليستر لتجنب التهابات الجلد

Google+ Print
لو هتخرجى فى الحر ابعدى عن الحجاب البوليستر لتجنب التهابات الجلد لو هتخرجى فى الحر ابعدى عن الحجاب البوليستر لتجنب التهابات الجلد
مع ارتفاع درجة الحرارة، الذى تشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، لا يجب ارتداء بعض أنواع من الإيشاربات كالبوستير، وذلك لتأثيرها السلبى على الشعر والجلد لأنها تسبب زيادة التعرق.

وحول هذا توضح منى رزق، خبيرة التجميل، أنه من الضرورى عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، الاعتماد على الأقمشة القطنية والمسامية ليتنفس الشعر ولا يخزن العرق الذى يضر الشعر وفروة الرأس، مما يكون البكتيريا المسببة للقشرة العادية والدهنية التى تتسبب فى سقوط الشعر.

كما توصى خبيرة التجميل بضرورة ارتداء الألوان الفاتحة وعدم اللجوء لاستخدام أكثر من إيشارب واستبداله بواحد طويل بشكل المستطيل، وعدم ربط الإيشارب بشكل مغلق ومحاولة ربطه بشكل واسع لسهولة التهوية، وعدم استخدام البندانا لأنها تحجب الهواء عن الشعر، ويتم استخدام قطعة من القطن ويجب غسلها بشكل يومى.

وتؤكد منى رزق ضرورة الابتعاد عن الإيشارب البوليستر، لأنه يزيد من إفراز العرق فى الشعر، ويسبب سخونة الرأس، مما يزيد من تلف الشعر وسقوطه بكثرة وظهور بعض الأمراض كالطفح الجلدى أو التهابات بفروة الرأس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365