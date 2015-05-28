مديرية الأوقاف بالإسماعيلية تعلن خريطة الاعتكاف والتراويح خلال شهر رمضان

أعلنت الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أن مديرية الأوقاف استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم بتنفيذ الملتقى الفكرى، والذى يحاضر فيه نخبة من علماء الأوقاف يبلغ عددهم 224 عالمًا بالمساجد الرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظة طوال شهر رمضان.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن المساجد المشاركة فى الملتقى هى مسجد النادى الإسماعيلى ومسجد أبو المجد بإدارة الإسماعيلية ومسجد النور المحمدى بأبو صوير ومسجد الرحمة بالقصاصين ومسجد الحمادة الجديد بالتل الكبير ومسجد عبد المنعم رياض فايد والمسجد الكبير بالقنطرة غرب والمسجد الكبير بالقنطـــــــرة شرق.

وأكد الخطيب، أن المساجد المسموح الاعتكاف بها 18 مسجدًا على مستــوى المحافظة؛ وهى مسجد النادى الإسماعيلى، مسجد عمر بن الخطاب، مسجد الشيخ زايد، مسجد الغمامة شارع الغابة، مسجد نور الإسلام بالبلابسة، ومسجد الرحمة أبو صوير، مسجد نور الإسلام السبع آبار، مسجد الهدى السلام أبو صوير، مسجد الرحمة أبو جريش، مسجد المسخوطة المحسمة، مسجد رياض الصالحين شعيب، مسجد الرحمن بالمنايف، ومسجد التوفيق بالمستقبــل، ومسجد فجر الإسلام الواصفية، مسجد الهداية الواصفية، ومسجد الرحمن بحى السلام، ومسجد الشيخ شريف التل الكبير.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تمت الموافقة على عدد 6 مساجد يتم صلاة التراويح فيها بجزء كامل، وهى مسجد السلام بحى السلام، مسجد النور المحمدى بأبو صوير، مسجد ناصر بالقصاصين، مسجد عمر بـــــن الخطاب بفايد، مسجد مجمع البحر بالتل الكبير، مسجد النور بالقنطرة غرب.

كما تمت الموافقــة على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بعدد 32 ساحة على مستوى المحافظة؛ وهى ساحـــــة الصالحين بمجمع المحاكم، ساحة الملعب المفتوح بجوار الاستاد، والاستاد الرياضى بالشهداء، والملعب المفتوح بالشيخ زايد، حديقة الإذاعة، ومركز شباب على عيد مركز وشباب السحارة، ساحة مسجد الفردوس، ساحة مسجد التوفيق والمستقبل بأبو صوير، ساحة أم القرى، مركز شباب أبو صوير، مركز شباب أبو عياد ومركز شباب أبو خروع، ومركز شباب الواصفية، ساحة مدرسة أحمد عرابى القصاصين، ساحة مركز شباب النجع القصاصين، ساحة مركز شباب القصاصين ساحة، مركز شباب عرب أبو القاسم القصاصين، الساحة الشعبية التل الكبيـر، ساحة عمر بن الخطاب البعالوة الكبرى، ساحة مركز فايد شباب البعالوة الصغرى، مركز شباب سرابيوم، مركز شباب فنارة، ساحة عمر بن الخطاب فايد، ساحة قرية أبو سلطان، ساحة مركز شباب كسفريت الحمراء، والساحة الشعبية بالقنطرة غرب، ومركز شباب أبو خليفة، ملعب الشهيد جواد حسنى القنطرة شرق، ساحة قرية الأبطال، ساحة المسطح الأخضر بالتل الكبير، ساحة مدرسة الثانوية العامة بنين بالتل الكبير.