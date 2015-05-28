بالفيديو.. ضبط سيارة محملة بنصف طن بانجو على طريق الإسماعيلية القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع قوات تأمين الطرق من ضبط سيارة محملة بنصف طن بانجو على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى.

تلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية، بأنه أثناء مرور الملازم أول أدهم الغزالى ضابط مباحث تأمين الطرق، وبرفقته الملازم أول وليد على، والقوة المرافقة المعينين لتأمين وتمشيط المنطقة الثالثة والرابعة بطريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوى ــ دائرة مركز أبو صوير، شاهدوا سيارة ربع نقل بيضاء اللون بدون لوحات معدنية حال دخولها لأحد المدقات الجبلية، وحال تتبعهم السيارة قام قائدها بالفرار محاولاً الهرب، فقاموا بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لاستيقافه إلا أنه لم يمتثل.

وتمكنوا من إصابة إطار السيارة الخلفى، مما أجبره على التوقف والفرار من السيارة داخل الزراعات المتاخمة، وبتفتيش السيارة عثر على عدد من الأجولة تحوى كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر، وزنت جميعها حوالى "نصف طن"، كما عُثر على أوراق السيارة باسم المدعو "ممدوح.م.س"، والهاتف المحمول الخاص بالمتهم.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهم الهارب، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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المضبوطات



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جانب من المخدرات



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أثناء تحريز المضبوطات