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استشهاد جنديين من حرس الحدود في ظهران الجنوب

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استشهاد جنديين من حرس الحدود في ظهران الجنوب استشهاد جنديين من حرس الحدود في ظهران الجنوب

الرياض - واس

    صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الثامنة وخمسين دقيقة من صباح أمس الأربعاء الموافق 9 / 8 / 1436 ه، وأثناء قيام رجال حرس الحدود بمهامهم في أحد المواقع الحدودية المتقدمة بظهران الجنوب بمنطقة عسير تعرضوا لقذائف عسكرية من الأراضي اليمنية مما نتج عنه استشهاد كل من الجندي مفرح يحيى سويد القحطاني، والجندي فهد علي محمد حمزة، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء كما أصيب خمسة من زملائهما وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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