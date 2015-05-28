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دعوى طلب فى بيت الطاعة لزوجة اعتادت رفع صوتها على زوجها

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دعوى طلب فى بيت الطاعة لزوجة اعتادت رفع صوتها على زوجها دعوى طلب فى بيت الطاعة لزوجة اعتادت رفع صوتها على زوجها
أقام الزوج "كمال.خ"، دعوى طلب فى بيت الطاعة ضد زوجته "جميلة.ص"، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، واتهمها فيها بالخروج عن طاعته واعتياد رفع صوتها عليه فى حضور الضيوف، ومعاملته دون احترام وتقدير - على حد قوله - وطلبها ببيت الطاعة.

وأضاف الزوج، فى دعواه التى أقامها أمام محكمة الأسرة: تزوجتها منذ 3 سنوات ولم أكن أتوقع وأنا الرجل ذو الأصوال الصعيدية أن زوجتى تقوم بتلك الأفعال معى وتحرجنى أمام أهلى ومعارفى، بسبب صوتها العالى وتصرفاتها التى تخلو من الاحترام.

وأكمل الزوج: عندما يئست منها نصحنى الجميع بالزواج مرة أخرى حتى ترجع عما هى فيه، وبالفعل تزوجت فأنا متيسر الحال وعندى عملى الخاص الذى يسمح لى بالزواج وخصوصا أن شرع الله أحل لى أربع زوجات فتزوجت، وعندما علمت قامت بثورة ضدى وأخذت طفلاى الصغيرين وتركت المنزل، ورغم محاولاتى معها لكى ترجع، إلا أنها قابلتها بالرف .

واستكمل الزوج: أقمت دعوى طلب بيت الطاعة، لأنى لن أقبل أن يتربى أولادى مع زوج أم، وخصوصًا أننى لم أقصّر مع زوجتى وأستطيع التكفل بها وبزوجتى الأخرى.

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مصر 365