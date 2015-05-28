نقابة العاملين بالسويس تنظم ورش عمل حول حقوق العمال

أعلن الاتحاد المصرى للعاملين فى الكيماويات والبتروكيماويات بالسويس، عن تنظيم ورش عمل تحت عنوان "نحو قانون عادل للعمل فى السويس"، وذلك مساء غدٍ الجمعة بمقر الاتحاد 7 شارع الدكتور عبد الله شحاتة متفرع من شارع بورسعيد بالسويس.

وأضاف بيان صادر من الاتحاد، أن ورش العمل ستستضيف فيها أحمد حرارة، وفاطمة رمضان، ومحمد عابدين، ويتناولوا الحديث عن ملفات حقوق المعاقين والمفاوضة الجماعية، والفلسفة التى تمثل رؤية الحملة فى صياغة بنود قانونها البديل والخاصة بالأساس باستحداث المجلس الأعلى للعمل والمفوضية العليا للعمل، بالإضافة للحديث عن سياسات التشغيل فى الداخل والخارج، والأجور.