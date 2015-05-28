5 نصائح لمريض الضغط المرتفع أهمها تجنب المشروبات الغازية

كثير من المرضى الذين يعانون من عدم التحكم بنسبة الضغط بالجسم يتعرضون لبعض المشاكل الصحية خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو التى تجعلهم يمارسون بعض العادات الخاطئة.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد غازى مدرس مساعد الأمراض الباطنة المتوطنة، أن الدراسات الحديثة توصى بضرورة المتابعة الدقيقة لمرضى ضغط الدم خاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة نظر لأنها قد تعرض المريض للإصابة بالأزمات القلبية.

>ويستكمل د. غازى قائلا "يجب على مرضى الضغط تناول جرعات الدواء المعتادة نظرا لأن ارتفاع الحرارة يؤدى إلى توسيع الشرايين وبالتالى هبوط معدل الضغط مما يعرض المريض للشعور بالدوار كما يجب قياس الضغط قبل تناول العلاج فى الأيام الحارة.

نصائح وإرشادات يجب على مرضى الضغط مراعاتها

> ويتابع د. غازى قائلا "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على مرضى الضغط مراعاتها لتفادى تعرضهم لبعض المشاكل الصحية وأهمها.

>1)يجب على الأشخاص الذين يعانون من الضغط عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو المشى لفترات طويلة.

>2)عدم بذل مجهود كبير ينتج عنه فقدان كميات كبيرة من السوائل نظرا لأن فقدان السوائل يقلل من كمية الدم الواصل إلى الكلى مما ينتج عنه إفراز هرمونات تعمل على رفع الضغط، لذلك يجب الاهتمام بتناول كميات كبيرة من المياه.

>3) الاستحمام بمياه فاترة.

>4)تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح وكذلك المأكولات الحرفية.

>4)عدم تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية نظرا لأنها تقوم بتجميع كميات كبيرة من الأملاح داخل الجسم بالتالى يؤثر على ارتفاع الضغط احتوائها على كمية كبيرة من الكافيين التى تساهم فى زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

>5)عدم التعرض للتغيرات المفاجئة لدرجات الحرارة مثل الجلوس أمام أجهزة المكيفات لفترات طويلة والخروج المفاجئ للجو العادى، نظرا لأن ذلك يزيد من فرص الإصابة بالأمراض الصدرية والنزلات الشعبية والتهاب الحلق.