لبنى القاسمي تبحث مع وزير الاقتصاد الروماني تعزيز التعاون

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الخارجية الإماراتية، أن دولة الإمارات انطلاقا من توجيهات قيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتطلع لتعزيز علاقاتها مع دول العالم والارتقاء بقنوات الشراكة والتعاون كافة.

جاء ذلك خلال لقاء معاليها أمس بمقر وزارة التنمية والتعاون الدولي بأبوظبي ميهاي تودوسي وزير الاقتصاد والتجارة والسياحة في رومانيا والوفد المرافق.

وحدثت معاليها خلال اللقاء الذي ضم ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية والاقتصادية والتنموية والشركات الحكومية في رومانيا.. عن المكانة التي تتمتع بها الدولة على صعيد العمل الإنساني والتنموي ودورها الفاعل في دعم مختلف قضايا التنمية الدولية والاستجابة الإنسانية للمتضررين من الأزمات والكوارث الإنسانية وجهود دولة الإمارات على صعيد نجاحها في تحقيق إنجازات الأهداف الإنمائية الألفية والمشاركة في النقاشات الراهنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.