دورتموند يقطع الطريق على مانشستر وأرسنال ويجدد تعاقد سوبوتيتش

أعلن بروسيا دورتموند تجديد تعاقد مدافعه نيفين سوبوتيتش لمدة عامين، ليقطع الطريق بذلك على مانشستر يونايتد وأرسنال اللذان كانا يرغبان في ضم اللاعب الصربي.

وكان تعاقد سوبوتيتيش مع دورتموند ينتهي في صيف عام 2016، ولكن نجح النادي الألماني في التجديد مع مدافعه ليبقى في صفوفه حتى عام 2018.

جاء ذلك بعدما كان سوبوتيتيش قد أكد في تصريحات سابقة عن أمنيته بالانتقال لأحد أندية الدوري الإنجليزي، لكنه في النهاية قرر البقاء مع أسود الفيستفاليا.

وتحدث اللاعب الصربي لموقع ناديه الرسمي قائلا:"أنا سعيد جدا بقراري، دورتموند بمثابة بيتي الثاني".

واضاف"أنا الآن أتطلع لمستقبل ناجح مع الفريق مع مؤازرة جمهورنا العظيم، وأرغب أن أساهم بقوة في ذلك الأمر".