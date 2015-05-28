باكا: سجلت هدفين ولكن الأهم هو إتمام مهمة التتويج بنجاح

(إفي): قال الكولومبي كارلوس باكا مهاجم سيفيليا الإسباني الذي توج اليوم بدوري أوروبا عقب الفوز على دنيبرو الأوكراني بنتيجة 3-2 إنه على الرغم من تسجيله هدفين في النهائي إلا أن الأهم بالنسبة له كان "اتمام المهمة" والتتويج باللقب.

وقال اللاعب وهو يحمل ابنته بين يديه في حالة تأثر شديدة لقناة (كواترو) الإسبانية "أرغب في الاستمتاع باللحظة، ساعدت الفريق عن طريق الهدفين، ولكن الأهم كان اتمام المهمة".

وتابع باكا "أرغب في أن أقول للرب وعائلتي وزوجتي وأبنائي أنهم النعمة الموجودة في حياتي وأرغب في المضي قدما لأمنحهم الأفضل بين كل شيء".

من جانبه صرح فيسينتي ايبورا زميله في الفريق "استحققنا هذا بعد معاناتنا طوال العام".