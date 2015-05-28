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ضبط 600 كرتونة زيت تموين داخل مخزن غرب الإسكندرية

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قامت مديرية بالإسكندرية برئاسة مبارك عبد الرحمن، بشن حملة موسعة بإدارة غرب التموينية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين، حيث تم ضبط مخزن بمنطقة كوم الشقافة، بمينا البصل، وداخله 600 كرتونة زيت طعام يصرف ضمن السلع التموينية على البطاقات، حيث تم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تمكنت مديرية التموين بإدارة العامرية التموينية من ضبط 46 جوال دقيق بلدى، مستخرج 82% من 3 مخابز سياحية غير مرخصة.

المخزن السرى لتهريب زيت التموين -اليوم السابع -5 -2015
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المخزن السرى لتهريب زيت التموين

ضبط أجولة الدقيق المهربة -اليوم السابع -5 -2015
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ضبط أجولة الدقيق المهربة


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مصر 365

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