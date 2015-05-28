"بنك الطعام": جهزنا كرتونة "زاد" لـ 10 ملايين مصرى لتوزيعها فى "رمضان"

أكد نيازى سلام، مؤسس ورئيس بنك الطعام، ونائب رئيس مجموعة براديس كابيتال، أن بنك الطعام يسعى لتوفير احتياجات الطعام لغير القادرين وتتمثل فى توفير المساعدات الشهرية، من خلال كرتونة طعام يتم توفيرها شهريا وتخصيصها لغير القادرين المدرجين بقاعدة بيانات البنك، ويطلق عليها "زاد"، ويتم إعدادها وفقا لاحتياجات الأسر المحتاجة، إلى جانب إعادة تعبئة وتغليف الطعام وتوسيع دائرة المستفيدين خلال شهر رمضان ليصلوا لـ 10 ملايين مستفيد.

وقال نيازى سلام، مؤسس ورئيس بنك الطعام، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح، عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على راديو مصر، إن بنك الطعام يوفر دعما شهريا لما يقرب من 2 مليون مواطن، ويتضاعف هذا الرقم خلال أشهر المواسم، وفى مقدمتها شهر رمضان، وكذلك فى حالة الأزمات والطوارئ إلى 10 ملايين مواطن، ويتم توفير الطعام من خلال الاعتماد على التبرعات المالية التى يحصل عليها البنك، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع أغلب فنادق ومطاعم مصر التى توفر 15 مليون وجبة طعام سنويا تذهب مباشرة لدعم الأسر المستحقة، حيث يتم إعادة تغليف وتعبئة هذه الأطعمة، وتتحمل الفنادق تكاليف وأعباء النقل، بالإضافة للتكلفة الأصلية الخاصة بالوجبات، التى تصل إلى 5 مليارات جنيه.

وأشار"نيازى" إلى أن خطة بنك الطعام تستهدف القضاء على الجوع فى مصر بحلول عام 2020، حيث إنه وفقا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يعانى 20% من المصريين من الفقر والمرض بما يمثل قرابة 18 مليون مصرى.

وأوضح أن مؤسسة بنك الطعام المصرى أصبحت المرجع الرئيسى لتأسيس 16 مؤسسة عالمية لبنوك الطعام فى الشرق الأوسط، اعتمدت فى تدشينها على نقل الخبرة وبرامج العمل وآليات الإدارة من بنك الطعام المصرى.