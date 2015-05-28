وزير الصحة: توريد أدوية الجيل الثانى لعلاج فيروس سى أول نوفمبر

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، أنه كلف اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بالتفاوض المباشر مع كبريات شركات الأدوية العالمية لتوريد أدوية الجيل الثانى ” هارفونى وفاكيرا" لعلاج المرضى المصابين بفيرس سى.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" إن من بين أدوية الجيل الثانى التى سيتم توريدها إلى مراكز الكبد أول نوفمبر المقبل عقارى "هارفونى"، و"فاكيرا"، مشيراً إلى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق شبه نهائية مع شركتين عالميتين لتوريد العقارين.

وتابع وزير الصحة أن دخول عقارى "هارفونى” و"فاكيرا" إلى الخدمة فى مراكز الكبد لعلاج مرضى فيرس سى سيكون بمثابة ثورة على باقى الأدوية فى التخلص من الفيروس خلال فترات وجيزة مشيراً إلى أن فاكيرا وهارفونى أقراص أحادية للقضاء على الفيرس.

وكشف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة عن مفاوضاته أيضاً مع الشركات المصرية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لإنتاج المليون عبوة من المثيل المصرى للسوفالدى لعلاج الشباب من فيرس سى، مشيراً إلى أنه سيتم تخفيض الأسعار عن سعر السوق لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تقييم لقدرة الشركات على الإنتاج والوفاء بالتزاماتها تجاه المبادرة، مؤكداً أنه سيتم عمل مسح لطلبة الجامعات والمجندين الجدد للكشف عن المصابين بفيرس سى لعلاجهم مبكراً بالإضافة إلى زيادة عدد المرضى الذى يتم علاجهم فى مراكز الكبد.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تتفاوض على توريد عقار فاكيرا الخاص بعلاج الالتهاب الكبدى "فيروسى سى"، بسعر 1000 دولار لـ3 عبوات وعلى هارفونى بسعر 1200 دولار لــ 3 عبوات.