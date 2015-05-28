الأهلي والاتحاد في مهمة استعادة التوازن قبل الضربة القاضية

يستضيف الاتحاد السكندري أقوى مباريات الجولة الـ22 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز عندما يواجه الأهلي على استاد الإسكندرية عصر الخميس.

مباراة تحمل الطابع الثأري بعد أن حقق الاتحاد في الدور الأول انتصارا تاريخيا برباعية مقابل هدف واحد.

مباراة الأهلي والاتحاد ربما تشبه مباريات الملاكمة التنافسية بشكل كبير خاصة في جولاتها الأخيرة.. إذ يسعى الفريقان لاستعادة التوازن من أجل تحقيق الانتصار.

الاتحاد صاحب الأرض والجمهور تعرض لهزيمة مفاجئة من النصر على ملعب بترو سبورت بهدفين مقابل هدف بعد أن كان متقدما.

الأهلي أيضا رغم الفرص الكثيرة التي أهدرها أمام حرس الحدود المتعثر خسر بهدف نظيف ليزيد من متاعبه هذا الموسم.

الشياطين الحمر يدخلون المباراة بمتاعب إضافية عن التي يعانون منها.. الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا زاد عليها إيقاف حسام غالي قائد الأهلي والذي سيغيب عن المباراة بعد عقوبة الإيقاف 4 مباريات.

لكن على الجانب الأخر ربما ستنتعش قائمة الفريق بعودة وليد سليمان من الإصابة وسعد سمير وصبري رحيل من الإيقاف.

الأهلي يفتقد وجود عناصر مهمة مؤخرا مثل مؤمن زكريا وتريزيجيه لكن فتحي مبروك سيسعى للاعتماد على أوراق مثل رمضان صبحي وكريم بامبو وكذلك النيجيري بيتر إيبيموبوي الذي قدم أداء طيبا أمام الحدود.

فوز الأهلي لن يساهم فقط في استعادة توازن الفريق بل سيقربه من إنبي صاحب المركز الثاني بـ61 نقطة لكنه لعب أكثر من الأهلي 4 مباريات.

على الناحية الأخرى يسعى حسام حسن لتكرار الفوز على الأهلي من أجل الاقتراب من المربع الذهبي أكثر.. الاتحاد السكندري يحتل المركز التاسع لكنه بعيد عن الرابع بـ5 نقاط فقط.

حسام في التدريبات الأخيرة لزعيم الثغر درب لاعبيه على تنفيذ جمل هجومية.. فهو بالتأكيد يسعى للنقاط الثلاث.

يغيب عن الاتحاد السكندري رامي عادل مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد طرده المباراة الماضية أمام النصر فيما دخل بنزيمة معسكر الفريق لأول مرة منذ فترة طويلة.