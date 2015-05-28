حظك اليوم الخميس 28/5/2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 28/5/2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>يمتاز بالوداعة وطيبة القلب، هادئ الطباع ويبتسم بكل ود وحب فى أصعب الظروف التى يمر بها، هذا هو ما يمتاز به مواليد برج "الحمل".>تتلقى اليوم الدعم والمدح المناسبين لمواقفك فى الحياة مع الآخرين، وعلى الرغم من طيبة قلبك ووداعتك إلا أنك تأخذ اليوم موقفًا عدائيًا من الشخصيات الملتوية التى تحاول الوصول إلى أهدافها عن طريق الإطاحة بك.

حاول أن تدافع عن حقوقك دون الانغماس فى المشاكل التى قد تؤثر على حياتك الاجتماعية.

رؤية ماغى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

2- حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 28/5/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 28/5/2015

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العاطفية

4- حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 28/5/2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

5- حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 28/5/2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 28/5/2015

توقع ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 28/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 28/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

>أنت دائم النسيان لبعض المناسبات المهمة فى حياتك مع الحبيب حاول اليوم أن يكون مميزًا، ومشتعلاً بالأفكار الجديدة التى ستضفى ظلالها السعيدة على حياتكم لأطول فترة ممكنة.>مواليد برج "الثور" يتمتعون بقوة كبيرة على مواجهة المشاكل والصعاب، يحبون الإقبال على الحياة فهم يتميزون بالشخصية العنيدة والصلبة، يهتمون بالنتيجة النهائية ولا ينظرون للمراحل والتفاصيل.>مواليد برج "الثور" عاطفيون بطبعهم، يميلون للأجواء الرومانسية التى تبتعد عن التقليدية، يعكر صفو حياتك "الغيرة" غير المبررة، الحديث مع الحبيب فى المشاكل التى تجوب فى خاطرك اليوم يعتبر الأفضل لتجنب اندلاع المشاكل ووئدها فى مهدها، قبل أن تكبر ولا يمكن السيطرة عليها.>التصدى للمخاطر وحب المغامرة من صفات برج "الثور" عليك المحاولة لتغير بعض الصفات فى شخصيتك حتى تتفق مع مجتمعك، استثمر وقتك بشكل أفضل فأنت تضيع وقتًا كبيرًا بلا جدوى أو عائد يذكر.>يمتاز مواليد برج "الجوزاء" بأن هناك صراعًا دائمًا يدور فى داخلهم فهم يعيشون فى قدر كبير من النقائض، يميلون دائمًا لكسر القيود والعادات المفروضة التى لا يقتنعون بها.>يمتاز برج "الجوزاء" بالذكاء الشديد وسرعة البديهة والقدرة الهائلة على التأقلم مع كافة الأجواء والظروف، حاول أن تستغل تلك الصفات بأن تتقدم فى عملك بشكل أسرع، رتب أولوياتك حتى تنجز أعمالك هذا اليوم بكل جد واجتهاد وإلا ستتعرض لبعض التوبيخ.>التناقض الذى يعيش داخلك طوال الوقت بدأ يزعجك الشريك، تنصحك الأبراج هذا اليوم أن تكون ثابتًا فى عواطفك حتى تصل مشاعرك الصادقة للحبيب.>قليل من المدح والاهتمام سيذيب جبل الثلج الذى بدأ يزيد بينكما وقد يؤدى إلى انهيار العلاقة وتحطيمها.>مولود برج "السرطان" يستطيع أن يتماشى مع أى مكان يفرض عليه، لكن طبيعته المتقلبة تجعل المحيطين به لا يعرفون كيف يحكمون عليه بالضبط.>أصبح زملاؤك يجدون صعوبة فى التعامل معك فأنت من الصعب أن تستقر على حال.>حاول اليوم السيطرة على عصبيتك التى تنطلق فجأة دون سابق إنذار، لا تتردد فى اتخاذ القرارات الحاسمة ولا تكن لاذع النقد للزملاء المحيطين بك فى العمل فهذا يؤثر بالسلب على الأجواء العامة.>الحب هو سر الشقاء والسعادة فى حياة مواليد برج "السرطان"، حاول أن تجعل مشاعرك متوازنة فأنت من النوع الذى ينجذب للآخرين بكلمة ويبتعد بأخرى، أنثى السرطان سيدة منزل من الطراز الأول حيث تميل للاستقرار والإخلاص للحبيب، ورجل السرطان مبدع وخلاق فى الحياة العائلية ويحاول دائما جعل أسرته فى أفضل حال.>لمواليد برج "الأسد" حظ من الاسم فهم يمتازون بحب الوصول للسلطة والسيطرة والهيمنة على المواقف، من صفات الأسد الهدوء حيث يتوقع البعض أنه غير مبالٍ بما يدور حوله إلا أنه يحاول طوال الوقت أن يدرس خطواته حتى لا يتعثر فى طريقه.>مواليد برج "الأسد" لا يتحدثون كثيرًا عندما يشعرون بالغضب من تصرفات المحيطين بهم فى مجال العمل، يكتفى بالنظرات فقط دون إبداء أى رد فعل. اليوم ليس مثاليًا للدخول فى مغامرات تحوى على مخاطر مادية.>هدوء أعصابك قد يثير غضب الشريك، ويجعله يشعر بالفتور فى العلاقة، حاول هذا اليوم أن تقضى بعض الوقت مع الشريك لتوضح وجهة نظرك تجاه كثير من المواقف الغامضة التى جعلته غاضبًا منك.>يعرف عن برج "العذراء" أنه شخص عقلانى ومتقلب، لديه حس إنسانى راقٍ وعالٍ جدًا، نهجه بالحياة مساعدة الآخرين دون انتظار المقابل، شخصية متأنية لا تصدر القرارات المتسرعة بل يأخذ كامل وقته للتفكير بأمر من الأمور الحياتية التى تخصه.>يفضل مواليد برج "العذراء" العمل والجهد وقضاء الوقت بالأشياء التى تعود عليه وعلى عائلته بالنفع، حاول اليوم أن تكون واقعيًا ولا تضيع وقتك بملاحقة فقاقيع الهواء للبحث عن السعادة.>لا تطلب الكمال من شريك حياتك فلكل إنسان عيوب ومميزات عليك بالنظر إلى الجزء المملوء من الكوب حتى تستطيع أن تكمل باقى حياتك بسعادة وهدوء.>يمتاز مواليد برج "الميزان" بالعقلانية والتفكير العميق، يحب الإثارة والمخاطرة والدخول فى دنيا المغامرة، يكره التكلف والبهرجة ويعشق الحياة البسيطة.>أفكارك متزنة ومثال للوسطية فى جميع مناحى حياته، حاول أن تطبق ذلك فى عملك حتى لا تشعر أن عمرك يضيع فى العمل والسفر الذى لن ينتهى أبدا.>يمتاز مواليد برج "الميزان" أنهم يحملون قلبًا دافئًا وحنونًا، لكنك قد تتعرض اليوم لموقف يجعلك لا تتحكم فى أعصابك عليك بالتحكم فى أعصابك بشكل أكبر وإلا ستتفاقم المشاكل بشكل أكبر.>يمتاز مواليد برج "العقرب" بأنه شخص حساس وذو حدس يجعله يهتم ببعض الأمور ببعض الأمور مما يجعله شخصية مميزة .>أكثر ما يميز برج "العقرب" أنه يرى الحياة بين زاويتين الأبيض والأسود، لكن فى الحياة العملية يجب أن يكون هناك منطقة وسطى.

جدول أعمالك مزدحم لهذا اليوم، لكن عليك الحصول على بعض الوقت للراحة، حتى تعود بطاقة جديدة، تجعلك دائم النجاح والتميز فى عملك.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 28/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 28/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 28/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 28/5/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>قد تتعرض لبعض المشاكل العاطفية هذا اليوم لكنك قادر على الصمود لمواجهتها لا تكف عن طرق باب الحبيب فهو يستحق منك هذا وأكثر.>مواليد برج "القوس" سريع الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات، يتميز برج القوس بلسان سليط يصيب دائما كما يصيب السهم ولا يخطئ أبدا، حيث إن كلامه فيه نوع من الجرأة وقد يجرح الشخص الذى يكون أمامه بسهولة تامة.>المداواة ومعالجة الجروح تاركا أطيب الأثر فى نفس كل من حولك، لديك فرصة هذا الأسبوع للسفر والتجول فى الأسواق التجارية حتى تعود مع بداية الأسبوع بنفسية طيبة.>مواليد برج "القوس" يعتبرون من أروع الأبراج فى الحب، يتميزون بصفاء القلب ستتعرض لموقف هذا اليوم يتطلب منك تقديم التضحية حتى يقدر الحبيب أنك تعمل من أجله.>مواليد برج الجدى يتمتعون بدرجة عالية من الالتزام والتمسك بالقيم والعادات والتقاليد التى تجعل منهم مواطنين صالحين، ويكون ذلك فى إطار عقلانى غير خاضع لأهواء الآخرين.>تستطيع أن تجد لنفسك الحل والمبرر لأفعالك دائمًا، لكن يجب عليك التعامل مع الموظفين الذين ترأسهم بقدر من العطف والرعاية حتى توازن ما بين الجانب النفسى والعقلانى فى الحياة العملية.>عطوف وحنون ويرى الحياة بعين الرضا دائما، يحاول أن يقدم مصلحة الحبيب عن مصالحة، يسعى لحل المشاكل ولا يسمح لها أن تنتشر أو تكثر فى حياته.>يسيطر على مواليد برج "الدلو" حب التحدى والفضول الممزوج بالغموض يميل إلى الاستقلالية والحرية ويحب دائمًا الاهتمام بالأصدقاء وكل ما يحيط بهم.>يميل برج الدلو إلى العزلة ببعض الأحيان للانفراد بتفكيرك اليوم، وتقرب من الأصدقاء الموثوق بهم لأخذ المشورة.>تمر بأزمة عاطفية قد تجعلك تخسر الحبيب، حاول أن تحل المشكلة قبل أن تتفاقم وتصل إلى طريق مسدود، لديك فرصة لطرح الحلول وإيجاد البدائل طوال الوقت ليشعر الطرف الآخر أنك متمسك به رغم كل العقبات.>يتسم مواليد برج "الحوت" بسعة الخيال واللجوء إليه هروبًا من الواقع كلما اشتدت المحن، ويزيد خيالهم الواسع هذا من حساسيتهم المفرطة تجاه الأشخاص.>حاول أن تقابل المواقف السيئة التى ستتعرض لها بقدر من التسامح و الترفع عن الصغائر، فدائما الكرم شيمة مواليد برج الحوت.>لكن الحذر مطلوب حيث الثقة المفرطة فى الغير يجب أن تكون بحدود لعدم الوقوع فى مشاكل أنت فى غنى عنها.>يمتاز مواليد برج "الحوت" بالعاطفة الجياشة ولهذا يكونون معرضين للصدمات دائما، لا ترمى الأخطاء على الشريك وحدة وعليك البحث فى أسباب المشاكل وليس التفكير فى علاجها وحسب، قدرتك على حل المشاكل والتصدى لها بكل ثبات تثير دهشة من حولك.