الجزء الأول من السائل المنوى هو المسئول عن حدوث الحمل

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن الجزء الأول من السائل المنوى هو الأكثر احتمالاً أن يؤدى إلى الحمل.

وأوضح باحثون أسبانيون أن الجزء الأول من السائل المنوى يحتوى على أكثر عدد من الحيوانات المنوية، وأن هذه الحيوانات المنوية هى الأكثر نشاطا ولها أفضل DNA وجودتها عالية أكثر من تلك التى تتبعها.

فى هذه الدراسة، قام الباحثون بتحليل السائل المنوى من 40 رجلا طلب منهم جمع مرحلتى السائل المنوى بشكل منفصل فى حاويتين منفصلتين.

ووجد الباحثون أن الحيوانات المنوية الخارجة فى المرحلة الأولى أقوى مجموعة قادرة على تخصيب البويضة، وتؤكد النتائج أن الجزء الأول من السائل المنوى يحتوى على 15 إلى 45 فى المئة من كمية السائل المنوى.

وأضاف معدو الدراسة أن النتائج التى توصلوا إليها، نشرت على الإنترنت مؤخرا فى مجلة بيولوجيا الأنظمة فى الطب التناسلى، وكانت لإظهار كيفية الحصول على أفضل الحيوانات المنوية لاستخدامها فى الحقن المجهرى.