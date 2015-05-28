"تعليم السويس": تسليم خطابات انتداب الثانوية لرؤساء اللجان غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، مساء اليوم الأربعاء، وصول خطابات انتدابات أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعمل فى لجان خارج المحافظة.

وأفاد رضا سليمان، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالسويس، بأن الإدارة سوف تبدأ من صباح غد الخميس تسليم خطابات انتداب الثانوية العامة لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل.

وأشار بيان صادر من المديرية إلى أن سليمان أوضح أنه بالنسبة للمراقبين والملاحظين والمعاونين فتقوم الإدارات التعليمية بالمحافظة شمال وجنوب والجناين بمهمة تسليمهم خطاباتهم من الغد أيضاً.

وناشد عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، الإدارات التعليمية سرعة وتسهيل مهمة تسليم الخطابات إلى المنتدبين، متمنياً للجميع التوفيق، داعياً إلى تمثيل مشرف للمحافظة فى أعمال لجان الثانوية العامة فى المحافظات المختلفة.