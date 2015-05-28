بالفيديو: ديور تقدّم "الحديقة السرّية 4 - فرساي"

كشفت "ديور" Dior النقاب عن الفصل الرابع من قصة "الحديقة السرّية" Secret Garden الأسطوريّة، الحملة والفيلم لـ"ستيفن كلاين" من بطولة "ريانا"، اللذان تمّ تصويرهما في قصر "فرساي" وحدائقه.

يقدّم فيلم "الحديقة السرّية 4" Secret Garden IV مجموعة "روح ديور" Esprit Dior التي عُرضت في طوكيو في شهر ديسمبر من العام 2014. وتتجلّى طاقة المدينة الكبرى من خلال التصاميم التي ابتكرها "راف سيمونز"، المدير الفني لدار "ديور" Dior. أقمشة مغسولة ومطليّة بالزيت، تفاصيل من حبك الجاكار بنقش الأزهار المطبوعة على درجات حرارة عالية على الياقات وعلى الرُقع للألبسة الكبيرة الحجم: من جهة، كانت التقاليد اليابانية للمهارة الحرفية في صناعة الأقمشة واضحة للعيان. ومن جهة أخرى نجد الصوف الاسكتلنديّ، وقمصان من صوف شيتلاند، وتطريز بالزينة البراقة بتقنية "ترومب لوي" الظاهرية التي تعتمد الدرزة الحلزونية، ودرزة قرص العسل وأنماط أخرى معتمدة في الحبك الأوروبي. هنا يتقابل الشرق والغرب. ومن التباينات الإضافية: اللقاء بين "المرأة الزهرة" في سروال ضيّق وقميص فضفاض من مجموعة "كورول" Corolle وبين امرأة تحبّ الهواء الطلق وترتدي معطفاً كبيراً من القطن غير المعالَج، ناهيك عن ذكر المزج ما بين الليل والنهار، حيث اختلطت الفساتين المطرّزة بالزينة البراقة مع الفساتين القصيرة المصنوعة من الأقمشة الخام المغسولة التي تشبه الجلد، أو معاطف "بيكوت" القصيرة ذات الياقات الواسعة المصنوعة من اللبّاد.

للتعرّف أكثر على حملة ديور الجديدة شاهدي الفيديو المرفق.