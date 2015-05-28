«الرائدات الريفيات» بأسوان تطالبن بالتثبيت بعد 25 عامًا من العمل المؤقت

طالبت الرائدات الريفيات بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان بالتثبيت علي درجات دائمة لقضاء بعضهن لأكثر من 25 عامًا في هذا العمل المؤقت.

وأكدن، أن اجمالي عددهن يبلغ 128 رائدة، يعملن في كافة مجالات التوعية الخاصة بأنشطة الوحدات الاجتماعية المنتشرة في مختلف أرجاء المحافظة مقابل مكافأة شهرية بسيطة قدرها 250 جنيها فقط كبدل مقابل الزي.

وأضفن، أن مشكلة عدم تثبيتهن هي مشكلة عامة علي مستوي الجمهورية، وتم تنظيم أكثر من وقفة احتجاجية بدون فائدة ومازال المسئولون يرفضون تثبيتهم علاوة علي أنه لا يوجد لهن تأمين صحي او اي رعاية صحية رغم تعرضهن لمخاطر شديدة في مختلف القري التي يعملن فيها لدرجة أن احدى زميلاتهن أصيبت بمرض خبيث ولم تجد ثمن العلاج حتي توفيت إلي رحمة الله.

وطالبن بسرعة تثبيتهن لأنهن يعملن بشكل يومي في الوحدات الاجتماعية ولهن حضور وانصراف وخطوط سير ولا يوجد لهن أي حقوق.