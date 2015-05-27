شهادات الفنانين تدعم سعود أبو سلطان

دبي ـ سيدتي نت

من الصعب تصديق تهمة الاغتصاب الموجهة للفنان الإماراتي، سعود أبو سلطان، وهو ما أجمع عليه كل من يعرف هذا النجم عن قريب أو بعيد إلا على حسن أخلاقه وسمعته الطيبة..

فرنسية من أصول جزائرية اتهمت هذا الشاب بالاعتداء عليها جنسياً واغتصابها؛ إلا أنه وكل من كان حاضراً معه نفوا هذه التهمة وأكدوا على أن الفتاة جاءت بمحض إرادتها بل كانت صديقة أحد الأشخاص الموجودين.

تفاصيل القصة بينت أن حفلة عادية أقيمت في إحدى الفلل بمدينة دبي وكان سعود أبو سلطان برفقة أصدقاء من ضمنهم هذه الفتاة في هذا الحفل، وقال محامي سعود، علي مصبح ضاحي، عبر الهاتف في أحد اللقاءات التلفزيونية: "الواقعة ما فيها أي نوع من الاغتصاب، وكانت مسألة عادية مجرد حفلة بين شباب وبنات.. البنت كانت معهم في الحفلة وكان لقاءه الأول بها في هذه الحفلة فهي صديقة أحد الشباب الموجودين، وكان بحوزتها ملابس نوم وملابس سهرة، وتفاجؤوا أنه بعد خروجها أبلغت الشرطة بأنه قد تم الاعتداء عليها جنسياً في الفيلا".

المحامي أضاف أيضاً: "في البداية كانت القضية هتك عرض بالرضا وعندما شعرت الفتاة بأنها سوف تحاسب أيضاً سحبت الشكوى وتنازلت، لكن في ما بعد تغير مجرى التحقيقات وأصبحت هي مجني عليه فقامت هنا بابتزاز سعود بمبالغ وصلت إلى مليون درهم".

آراء مشاهير

الفنانة ليلى اسكندر قالت: "من يعرف سعود أبو سلطان عن قرب سوف تصيبه الدهشة، فهو فنان على قدر عال من الأخلاق، وقد تعرض الكثير من أصدقائنا لمواقف وكان سعود خير عون وسند، أعتقد أن الأمر مرتبط بالابتزاز مثل قضية (سكايب) التي تم فيها ابتزاز العديد من الفنانين العرب".

أما الفنان السعودي حسن عسيري فقال: "سعود؟ ما أصدق.. هذا الرجل نبيل للغاية وجنتلمان، لكني أثق بالقضاء الإماراتي ولا أخشى عليه منه".

صديقته العزيزة، ديانا كرزون أكدت: " تضايقت وانصدمت، ما توقعت أن يكون الخبر هكذا، أكيد زعلت كثيراً وبعثت له رسالة، أنا مؤمنة بأخلاق سعود.. وتربطني به علاقة أخوية لأكثر من 13 سنة.. الجميع كانوا يتحدثون عن تربيته وعن أنه مثال للفنان الخلوق.. وأقول له نحن جميعاً نعرف أخلاقك ونحن في صفك مهما كانت النتيجة، وستبقى أخ وصديق مهما حصل".

نجمة "Arab Idol" الفلسطينية، منال موسى قالت: "لا أعرف سعود عن قرب إلا أنني لم أسمع عنه إلا كل خير وقد مدحه لي كل من يعرفه، والفنان قدوة لجمهوره لذا من غير المنطقي أن يفرط فنان بسمعته بهذا الشكل".

القانون هو الآمر الناهي في الإمارات العربية المتحدة والعدل هو أساس الدولة، وبداية من سعود إلى باقي الفنانين الذين اطلعوا على القضية واثقين جميعاً بنزاهة القضاء الإماراتي الذي جعل العدل شعاره وهذا ما قالوه في عدة لقاءات.

يجدر التنويه إلى كثرة عمليات الابتزاز التي انتشرت مؤخراً في مجتمعاتنا العربية لا سيما الخليجية، ولا تفرق بين غني أو فقير إلا أن وقعها على المشاهير يكون أقسى، وللابتزاز سبل عدة مثل الصور المحادثات على "واتساب" و"فيسبوك" أو فيديوهات مسجلة على"سكايب" وغيره من البرامج، ويعدّ القانون الابتزاز جريمة يعاقب عليها.