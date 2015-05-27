نادية الجندي:أخشى على ملامحي أن تتغير من عمليات التجميل

أكدت النجمة المصرية نادية الجندي أنها هي التي قررت عرض مسلسلها"أسرار" خارج رمضان موضحة أن كل أعمالها متعبة ومرهقة موضحة أنها مرت خلال تصوير هذا العمل بشكل خاص بتحديات كثيرة، منها أنها المرة الأولى التي تنتج فيها دراما تليفزيونية ووجدت أن مناخها العام أصعب من الأفلام. وذكرت أنها مجال آخر فيها أسلوب مختلف وهناك فارق كبير بينهما. وقالت:" هناك مافيا في الدراما". وذكرت أنها لا تريد أن تخوض فيها كثيراً، مؤكدة أنها خاضت تحديات كبيرة في التصوير والعرض والتوزيع بشكل غير طبيعي.

وأضافت نادية خلال لقائها بالإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة" أن أصعب ما تعرضت له أن شركات وقنوات وأشخاص حاربوها حتى لا ينجز العمل لأن هناك أناساً يشعرون أن هناك شخصاً ما ناجح وسيكون بارزاً في الأضواء، فيحاولون أخذه للأسفل وليس بذل مجهود للمنافسة والتميز.

ووصفت نادية مسلسل "أسرار" " أنه عمل مختلف فيه تشويق كبير. وهذا قد يتوافر في أعمال درامية أخرى، لكن أسلوب تناوله مختلف. فنهاية كل حلقة تغلق على شيء مختلف. فالشخصيات مختلفة وفريق العمل مختلف"، مؤكدة أنها لست ديكتاتورية في العمل وتستطلع آراء زملائها وتحترم الآراء وكل من يعمل معها يكرر التعاون معها مجدداً.

وقالت إن فريق العمل متميز وملتزم مشيرة أنها تذهب للبلاتوه في مواعيدها ولم تتخلف مشيرة أنها تنتظر الفنانات الدرجة العاشرة حتى يصلن للتصوير وهذا يشعرها بالقلق.

وعن دور محمد مختار في العمل قالت إنه قام بدور المشرف على الإنتاج مشيرة أنها شهدت معه حالة خاصة فهو لم يكن مجرد زوج. فمحمد مختار رحلة كبيرة في حياتها رحلة كفاح وعناء وتعثر في بعض الأحيان. وقالت:" هي رحلة كاملة بحلوها ومرها. ولكن رغم ذلك طول عمرنا "وشنا" حلو على بعض. وكل أفلامنا كانت جميلة وهو منتج فنان. فالقضية بالنسبة له ليست فلوس فقط بل هو فنان ولديه حاسة فنية. وهو من أكبر منتجي مصر. فأحزنني أنه تغيّب عن الساحة لفترة طويلة رغم أنه أثرى الساحة الفنية. فصناعة السينما تحتاج للمنتجين أمثاله لإثراء الفن في مصر فقلت له " إنزل اشتغل يا محمد ". استمع لي محمد وشاركني في العمل. وبصماته واضحة ونحن متفاهمان في كل شيء". أما عن مسألة عودتهما لبعض فقالت:"هي مسألة نصيب". وذكرت أنهما الآن أصدقاء جداً والصداقة تدوم بشكل أكبر وبينهما عِشرة عمر لا يمكن نسيانها، وفق ما أكدت.

وتابعت قائلة عن استخدامها لأنوثتها في أفلامها أن الدور هو الذي يفرض فكرة الأنثى. ففي الأدوار التي تقتضي ذلك لابد أن تكون أنثى ولكن حالياً الموضوع مختلف من جهة الإثارة. وقالت:"حالياً هناك مشاهد مبتذلة ولكن أنا قدمت أعمالاً مختلفة. والإثارة بالنسبة لي كانت في سياق الدراما والأفعال دون أن تكون مقززة"، مشيرة "أن محمد مختار لم يتدخل يوماً في لبسي أو طريقتي ومن الممكن أن يكون شعر بالغيرة في بعض الأوقات ولكنه يحترم فني وآرائي واختياراتي".

وتحدثت الجندي عن العنف في السينما قائلة " لقد كانت حقيقية بنسبة 100% ولم أطلب "دوبلير" أبداً. ويكفي مشاهد "مهمة في تل أبيب" والإرهاب" مضيفة أنها تعرضت خلاله لـ"ضربة قلم" (صفعة) من فاروق الفيشاوي سبّبت لها الإغماء لمدة 10 ساعات.

وعن سر حفاظها على الرشاقة أشارت أنها تسير على نظام غذائي ولا تتناول سوى كمية قليلة من الطعام وتواظب على الرياضة ولا تتناول مشروبات روحية ولا تدخن.

وتطرقت "نجمة الجماهير" للحديث عن عمليات التجميل قائلة إن التجميل لم يعد عيباً والرجال يقومون بعمليات تجميل وأنها يعجبها الرجل أو المرأة اللذان يهتمان بأنفسهما، موضحة أنها لم تخضع لعمليات تجميل الآن واستعاضت عنها بفيتامينات وحقن وليس جراحات. مؤكدة أنها لا تفضل عمليات التجميل لأنها تخشى على ملامحها أن تتغير .