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أمينة العلي: تجربتي مميزة مع القصبي في "سيلفي" ولم أتفق مع السدحان

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أمينة العلي: تجربتي مميزة مع القصبي في "سيلفي" ولم أتفق مع السدحان أمينة العلي: تجربتي مميزة مع القصبي في "سيلفي" ولم أتفق مع السدحان

الأربعاء 27-05-2015 20:25

أكدت الفنانة أمينة العلي أنها لم يتم الاتفاق مع القائمين على إنتاج مسلسل "منا وفينا" على مشاركتها في هذا العمل الذي يضم أهم نجوم الفن السعودي وعلى رأسهم الفنان عبدالله السدحان وسيعرض في رمضان على شاشة التلفزيون السعودي، وذلك خلال وجودها في الرياض مؤخراً.
وقالت في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "تواجدت في الرياض خلال الأيام الماضية لتصوير دوري في مسلسل "الذاهبة" الذي سيعرض في رمضان على قناة روتانا خليجية، وهو عمل متميز من ناحية القصة الرومانسية في إطار اجتماعي، وأجسد خلاله شخصية فتاة عاطفية تواجه العديد من الأحداث، وتم التصوير في أجواء ودية حيث تربطني علاقة طيبة بأغلب نجوم العمل وخاصة طلال السدر بطل ومنتج العمل الذي شاركت معه رمضان الماضي في المسلسل السعودي "بنج" أمام الفنان أحمد بدير".
وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "سيلفي" مع الفنان ناصر القصبي وباقة من نجوم المملكة والخليج، مبينة أنها شاركت في بطولة حلقتين في قالب كوميدي، وأكدت أن الكواليس أكثر من رائعة في وجود طاقم فني وتقني محترف من العالم العربي وأوروبا، مشيرة إلى أنها تجربة مميزة بالنسبة لها لا سيما في التعامل مع المخرج أوس الشرقي.
وأوضحت أمينة أنها ابنة الدراما ، مبينة أنها أدت أدواراً من قبل باللهجة السعودية، وشددت على أن أغلب جمهورها من السعودية التي انطلقت منها فنياً وحققت خلالها نجاحات وكونت قاعدة جماهيرية ترضيها جداً وتسعدها من جمهور المملكة.
وقالت: "لدي أيضاً العديد من المشاركات في الدراما الخليجية في الفترة الأخيرة لعدد من الأسباب، أهمها أني بالأساس ممثلة وأي دور يعجبني سأؤديه في أي بلد عربي بالسعودية أو الخليج أو العالم العربي، والدراما الخليجية مميزة من ناحية الإنتاج والفرص التي تحقق لي الانتشار والتنوع في الأدوار، وشرف كبير بالنسبة لي العمل في الدراما الخليجية ولا سيما الكويتية صاحبة التاريخ الفني العرض في الدراما، حيث شاركت في مسلسل "غريب بين أهله" رمضان الماضي وأعتبره محطة هامة في مسيرتي الفنية".
وأشارت العلي إلى أنها رفضت المشاركة في عمل عربي يضم ممثلين من لبنان وسوريا ومصر بسبب صغر مساحة الدور في المسلسل وتكرار الشخصية مع ما قدمته في مسلسل "لعبة المرأة رجل"، فيما تنتظر المشاركة في بطولة مسلسل "بيوت من تراب" أمام الفنان ناصر القصبي بعد موسم رمضان.

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سيدتي

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