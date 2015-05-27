القناة الأولى تحصد الجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

حاز برنامج "نجوم الأولى" الذي تنتجه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون على الجائزة الأولى في مسابقة "برامج المنوعات"، الذي يعدّه محمد السعودي، وتقدّمه مريم القصيري.

وفي حديث خاص لـ"سيدتي.نت"، اعتبر السعودي أنّ هذا التتويج بمثابة حافز قويّ لفريق العمل برمته. وقد سعى منذ بداية بثّ البرنامج على شاشة الأولى إلى تطويره شكلاً ومضموناً، سواء من حيث الإخراج أو تنوّع فقراته ولوحاته الفنية، التي اعتمد فيها التنوّع.

وأضاف السعودي: "إنّ ما يزيد فريق العمل فخراً هو أنّ تتويج "نجوم الأولى" جرى في مهرجان عربي، بحضور القنوات العربية الكبرى التي تملك إمكانيات ووسائل إنتاج ضخمة، وثانياً أنّ التتويج جرى في واحد من أبرز مسابقات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون"، مؤكداً أنّ الجائزة المذكورة والتي منحت للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تدلّ على أنّ اختياراته كمعدّ للـ"بلاتو" في سهرة كلّ أسبوع هي اختيارات سليمة تراعي تنوع الأذواق".

و يوضح السعودي أنّ هذا هو رهان يسعى فريق العمل بوساطته إلى تحقيق التنوع لإرضاء جميع أذواق المشاهدين.

ومن جهة أخرى، لم يخفِ صاحب برنامج "نجوم الأولى" أنّ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون واعية تماماً لأهمية البرنامج وتُحاول من جهتها تذليل جميع الصعوبات، خصوصاً المالية منها، لتوفير جميع عناصر الإنتاج للحلقات المقبلة، التي ستعرف مشاركة حشد من الفنانين. وتمنى في ختام حديثه بأن تكون الجائزة نقطة تحوّل مهمّة بالنسبة إلى البرنامج ومنعطفاً جديداً يُشكّل إضافة نوعيّة إلى قائمة برامج القناة الأولى.

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