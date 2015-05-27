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بالصور: استقبال كبير لـ"سمان خان" في ماندي

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الأربعاء 27-05-2015 21:07

بالرغم من الفضيحة التي طالت النجم الهندي Salman Khan بعد اتهامه بالقتل، وبعد إصدار حكم السجن عليه لمدّة 5 سنوات، لم تتلاشَ نجوميّته بهذه البساطة، إذ حظي باستقبال شعبيّ حافل أثناء وصوله إلى مدينة "ماندي".

وفي التفاصيل أنّ Salman حضر إلى مدينة ماندي، بولاية هيماشال براديش الهندية، للمشاركة في احتفال زفاف أخته المتبنّاة Arpita Khan، حيث لاقى ترحيباً حاراً من عشّاقه هناك.

Salman كان محور الحديث وعامل الجذب لجميع الناس الذين تهافتوا بالمئات لرؤيته بمجرّد انتشار خبر وصوله مرّحبين بوجوده.

الجدير ذكره أنّ عائلة Salman Khan رافقته في رحلته التي شهدت جنوناً في الترحيب بالنجم عبر الطريق إلى "ماندي"؛ والصور أكبر دليل على ذلك.

 

بالصور: سلمان خان محاطاً بالمعجبين في دبي

 

 

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