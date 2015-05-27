أوراق الجوافة مفيدة لمرضى الربو أكثر من مكملات الصويا

أكد بحث علمى سابق أن المكملات الغذائية التى تحتوى على الصويا قد تساعد مرضى الربو على التنفس أسهل، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أن الصويا ليس لها تأثير مفيد على وظائف الرئة.

وسلط كبير معدى الدراسة الدكتور لويس سميث، أستاذ الطب فى كلية جامعة نورث وسترن فاينبيرج، الضوء أيضاً على الحاجة إلى التركيز على الصحة العامة بما فى ذلك النظام الغذائى ونمط الحياة للتعامل مع الربو، بدلا من التركيز على مناهج محددة مثل استهلاك المزيد من فول الصويا.

وحلل الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى عدد 26 مايو من مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، آثار الصويا فى 386 شخص فى سن 12 وكبار السن الذين يعانون من الربو السيئ، وجميعهم كانوا يتناولون أدوية لعلاج الربو.

وتناول نصف المشاركين فول الصويا مرتين يومياً لمدة ستة أشهر، فى حين تناول النصف الآخر دواء وهمياً، ولاحظ الباحثون أن مادة الايسوفلافون الموجودة فى الصويا تساعد فى تخفيف الهبات الساخنة فى سن اليأس.

وعلى الرغم من قدرة الفول الصويا على زيادة مستويات الدم فى الجسم لاحتوائه على الايسوفلافون، إلا إنه لم تتحسن وظائف الرئة ولم تقل أعراض الربو للمشاركين، وفقاً للباحثين.

وأضاف الباحثون أن أوراق الجوافة هامة جداً وصحية لكل شخص يعانى من الربو، بالإضافة إلى إنه يجب الابتعاد عن أى أتربه والروائح النفاذة التى تهيج الرئة وتزيد من أعراض الربو.