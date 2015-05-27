معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة يرفض رشوة 10 آلاف جنيه لإخلاء سبيل متهم

رفض النقيب مصطفى هاشم المراغى معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة تلقى رشوة مالية 10 آلاف جنيه نظير إطلاق سراح متهم مسجل خطر عقب إلقاء القبض عليه بكمية من الحشيش المخدر، وتم التحفظ عليه و مقاول لعرضهما الرشوة وتحرير محضر لهما.

بدأت الواقعة بعدما تمكن النقيب مصطفى هاشم المراغى معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المتهم " عصام ج إ " 28 سنة عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر، وبالكشف عليه تبين سابقة اتهامه فى قضايا مخدرات.

وعقب التوجه بالمتهم إلى ديوان القسم حضر " رأفت ع " -42 سنة – " مقاول " "صديق المتهم وعرض مبلغ (10 آلاف جنيه) رشوة على الضابط واتفق معه على أن يعطيه 3 آلاف جنيه قبل إخلاء سبيل المتهم الأول والباقى عقب خروجه فتم ضبطه على الفور.

وبمواجهته اعترف بالحضور لديوان القسم لعرض مبلغ الرشوة على الضابط بقصد إخلاء سبيل وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز مبلغ الرشوة وهاتف محمول وتم إخطار اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 10940/ 583 لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أمر المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.