محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان الاحتفال بعيد الإعلاميين

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الإعلاميين من داخل المجمع الإعلامى بالإسماعيلية، والذى تم تنظيمه بالتعاون والتنسيق مع جمعية خريجى الإعلام بالقاهرة، بحضور نخبة متميزة من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام وأساتذة الإعلام ورؤساء تحرير الصحف وأعضاء جمعية خريجى الإعلام.

وتضمنت فعاليات الاحتفالية تنظيم ندوة إعلامية تحت عنوان (المشهد الإعلامى وآفاق المستقبل) بحضور عدد من خبراء الإعلام من بينهم أ. د.حسن عماد رئيس الجمعية، وأ.د. سامى الشريف وأ.د.مرعى مدكور وأ.د محمد بسيونى وعبد العظيم صدقى نائب رئيس الجمعية، وأ.د. لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب وكوكبة من نجوم الصحافة والإعلام.

وأشاد كل من محافظ الاسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس بجهود جميع الإعلاميين من أبناء مصر المخلصين الذين يحققون التواصل والتفاعل فيما بين كافة أجهزة الدولة ويسعون لبناء جسور جديدة من الثقة بين المواطنين والحكومة مؤكدين على أهمية دور الإعلام بأجهزته المختلفة فى المساهمة فى بناء مصر الجديدة وتصحيح الرسالة الإعلامية التى تؤكد للعالم أجمع مدى عظمة الشعب المصرى وإرادته فى مواجهة كافة التحديات.



>

الدكتور ناجى الشهابى يرحب بالمحافظ ورئيس الجامعة



>

محافظ الإسماعيلية أثناء اللقاء



>

صورة جماعية أمام المجمع



>

محاورات حول دور الإعلام فى الوقت الراهن