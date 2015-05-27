واتس آب اليوم السابع: تجمهر سكان "مدينتى" احتجاجاً على انقطاع المياه

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان " Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين عددا من الصور لتجمهر سكان مدينتى بسبب انقطاع المياه عنهم لليوم الثانى على التوالى، لافتاً إلى أنه تم استدعاء الشرطة من قِبَل جهاز المدينة للسكان.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

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مواطن يتواصل مع خدمة "واتس آب اليوم السابع"



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تجمهر سكان مدينتي



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احتجاجات على انقطاع المياه فى مدينتى



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جانب اخر من الاحتجاجات



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سكان مدينتى



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استدعاء الشرطة من قِبَل جهاز المدينة للسكان



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سكان مدينتى يحاولون حل أزمة انقطاع المياه



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جانب من الوقفة الاحتجاجية