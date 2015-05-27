نقص تناول الحوامل لليود يعرض الأطفال للإعاقات العقلية

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت نتائجها مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميرور" البريطانية، أن 84 فى المائة من النساء لا يدركن أهمية اليود أثناء الحمل، وأكثر من النصف لا يمكنهم تحديد الأطعمة الغنية باليود.

وحذرت الدراسة الجديدة الأمهات اللاتى لم يتناولن ما يكفى من الأطعمة الغنية باليود مثل السمك والحليب والجبن، لأنها تؤثر وتنمى ذكاء أطفالهن.

وأوضح الباحثون أن اليود هام جداً لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، وهى الحاسمة لتطوير الدماغ والجهاز العصبى للطفل فى الرحم وأيضاً فى مرحلة الطفولة المبكرة.

وتم ربط نقص اليود بالعاهات التنموية للأطفال مثل النسيان وعسر القراءة فى مرحلة الطفولة، وفقاً للدراسة.

ولاحظ الباحثون أن النقص الحاد فى اليود أحد الأسباب الرئيسية لتلف الدماغ لدى الأطفال فى العالم، لذلك فإن نقصه أثناء الحمل قد يرتبط بتضاؤل القدرات المعرفية لدى الطفل.

ووجد الباحثون فى دراسة استقصائية داخل بريطانيا شملت أكثر من 1026 امرأة، أن هناك تقريباً 17 من أصل 20 امرأة أى (84%) على علم بأن اليود هام ضمن النظام الغذائى للتنمية الصحية للطفل الذى لم يولد بعد، لكن لم يهتموا بتناوله، ولم يحددوا الأغذية التى يوجد بها اليود.

وأضاف الباحثون أنه فى حين أن هناك توصية للحوامل أو المرضعات من قبل الأطباء بضرورة أخذ المكملات الغذائية التى تحتوى حمض الفوليك وفيتامين D، لكن لم يهتممن بتوصيتهن بتناول اليود، ولا يتم اختبار مستويات اليود بشكل روتينى أثناء الحمل، على عكس مستويات الحديد.