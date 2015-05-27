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بالصور.. فيلم «أقرب إلى المعجزة» يسلط الضوء على ثقافة الاختلاف بين البشر

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بالصور.. فيلم «أقرب إلى المعجزة» يسلط الضوء على ثقافة الاختلاف بين البشر بالصور.. فيلم «أقرب إلى المعجزة» يسلط الضوء على ثقافة الاختلاف بين البشر

بوستر فيلم ” أقرب إلى المعجزة “

كتب – محمد سويلم

قال المخرج أحمد صلاح الشهير بـ ” صلاح سوني”، أنه انتهى من تصوير المراحل النهائية لفيلمه الراوائي القصير ” أقرب إلى المعجزة “، بطولة أحمد إبراهيم، سارة الدوخى، وهو سيناريو نادر رفاعى، موسيقى ريمون صقر وذلك تمهيدًا لمشاركة الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية .

وأضاف “سوني” فى تصريح خاص لـ”ONA”، “أن العمل يتناول العلاقات الإنسانية بين الناس من خلال فتاة تعيش في مدينة ” مالمو” بالسويد وشاب مصري في القاهرة ويطلب منها مساعدته وتقوم بذلك على أكمل وجه، وبعد ذلك يظهر وجهه الآخر لها”.

يذكر أن فيلم “أقرب إلى المعجزة ” تم تصويره بين كلًا من السويد والقاهرة، وهو من إخراج وتصوير ومونتاج أحمد صلاح سوني ورمضان صلاح .

 

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