محافظ الوادي الجديد يبحث مع “إسكندر” تمويل صندوق النظافة

بحث اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد اليوم الأربعاء مع الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، لبحث تمويل صندوق النظافه بديوان عام المحافظة لتشغيل عماله جديده بالصندوق من أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المحافظه تسعي لتوفير فرص عمل للشباب من خلال بعض الوظائف بصندوق النظافة بالمحافظة، ومن أجل التأكيد على رفع مستوي النظافه بجميع مدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم تحديد 3 مناطق عشوائية تتحمل وزارة التطوير الحضري أعمال تطويرها وهى تشمل ”منطقة درب السندادية بالخارجة وموط القديمة بالداخلة وبلاط الإسلامية ببلاط” لتطويرها كمرحلة أولى، إضافة إلى تطوير بعض الأسواق العشوائية في مدينة موط بالداخلة وبلاط.