أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء هام مع رود جوليانو عمدة نيويورك الأسبق والحديث عن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
مساء dmc - كاميرا مساء dmc ترصد آراء ومعاناة أصحاب المعاشات -
مساء dmc - تقرير مؤلم .. استغاثة مرضى الهيموفيليا في مصر -
أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ الوادي الجديد يبحث مع “إسكندر” تمويل صندوق النظافة

Google+ Print
محافظ الوادي الجديد يبحث مع “إسكندر” تمويل صندوق النظافة محافظ الوادي الجديد يبحث مع “إسكندر” تمويل صندوق النظافة

الدكتوره ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري

بحث اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد اليوم الأربعاء مع الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، لبحث تمويل صندوق النظافه بديوان عام المحافظة لتشغيل عماله جديده بالصندوق من أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المحافظه تسعي لتوفير فرص عمل للشباب من خلال بعض الوظائف بصندوق النظافة بالمحافظة، ومن أجل التأكيد على رفع مستوي النظافه بجميع مدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم تحديد 3 مناطق عشوائية تتحمل وزارة التطوير الحضري أعمال تطويرها وهى تشمل ”منطقة درب السندادية بالخارجة وموط القديمة بالداخلة وبلاط الإسلامية ببلاط” لتطويرها كمرحلة أولى، إضافة إلى تطوير بعض الأسواق العشوائية في مدينة موط بالداخلة وبلاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا