أخبار مصر العاجلة.. 46 مصابًا بضربات شمس وحروق حصيلة "الموجة الحارة"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها رصد لتطورات حالة الطقس، وتحذيرات خبراء الأرصاد من الموجة الحارة التى ضربت مختلف المحافظات مصحوبة بعواصف ترابية، والتى أسفرت عن اندلاع 14 حريقًا على مستوى الجمهورية، خلفت وراءها 43 مصابًا، فضلاً عن إصابة 3 آخرين بـ"ضربات شمس".

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، برؤساء الأحزاب، والذى تعهد خلاله الرئيس بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، مع تخصيص لقاء شهري مع الأحزاب.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" قرار المحكمة الإدارية العليا، تحديد جلسة 24 يونيو المقبل، للفصل فى الطعن الذى تقدم به رجل الأعمال المهندس أحمد عز، على حكم استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب..

وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة :

- الصحة: إصابة 43 شخصا فى 14 حريقاً بالمحافظات نتيجة الموجة الحارة

- إغماء 5 مسنين بسبب انقطاع الكهرباء والمياه لـ9 ساعات بالشرقية

- 68 سيارة إطفاء للسيطرة على 33 حريقا بسبب سوء الأحوال الجوية بالبحيرة

- "الداخلية" تعلن حالة الطوارئ بالطرق السريعة بسبب سوء الأحوال الجوية

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- إصابة 43بلدغات حشرات فى البحيرة.. و"الصحة" تدفع بفرق من الطب الوقائى

- بالصور.. الشوارع تخلو من المصريين بسبب موجة الحر.. والأهالى يهربون للشواطئ

- مصدر بالكهرباء: قطع 26 كابلا بطريق مصر- إسكندرية أدى لانقطاع التيار

- السيسى يبدى استعداده دعم قائمة موحدة لكل الأحزاب فى انتخابات مجلس النواب

- السيسى يؤكد دعم الدولة الكامل للأزهر فى تحقيق رسالته السامية

- حزب مصر بلدى: السيسى أكد على الانتهاء من الانتخابات قبل نهاية العام

- 24 يونيو.. الفصل فى طعن أحمد عز على استبعاده من الترشح للبرلمان

- محلب لـ"المستثمرين الأردنيين": مصر مستقرة وجاذبة للاستثمار ونسفنا المعوقات

- الداخلية: استشهاد عميد شرطة وإصابة أخر فى انفجار عبوة ناسفة بسيناء

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